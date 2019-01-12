Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Dilovası Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Dilovası belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir Kimdir, Aslen nereli?

Hamza Şayir Adalet ve Kalkınma Partisi Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı’dır. Hakkında Belediye Başkan Aday Adayı olacağı haberleri ile gündeme gelen iş adamı kimdir? aslen nereli? İş hayatı ve kısaca biyografisi.

Başarılı iş adamı Hamza Şayir evlidir ve bu evliliğinden üç çocuğu vardır. Dilovası Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 2019 yılında Dilovası Belediye Başkan Aday Aday’ı olacağı yönünde haberler ile gündeme gelmiştir. Gençlerle olan iletişimi ve çevresinde çok sevilmesi adaylık için resmi açıklama yapılmasada büyük bir ilgi ile karşılanmıştır.

Baba tarafından aslen Ardahan’lıdır ancak doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine henüz ulaşılamamıştır. Üniversite eğitimini işletme üzerine tamamlamıştır.

1989 senesinden beri yaşantısını Dilovası’nda sürdüren Hamza Şayir Polirem Kimya A.Ş.’nin sahibi ayrıca, Dilovası ve Gebze İlçelerinin marka firması konumunda olan Şayir Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Şayir Mühendislik Çelik Konstrüksiyon, Arıtma Tesisi/Mekanik Montaj, Endüstriyel Borulama ve Betonarme Yapılar konusunda bölgenin en güvenilir firmaları arasında yer almaktadır. Ülkemizin en büyük sanayicilerinden olan Şayir, Ortadoğu, Körfez Ülkelerine ve dünyaya yaptığı ihracat ile en önemli iş adamlarımızdandır.