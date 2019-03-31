Ak Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atilla oyunu kullandı

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, ailesiyle birlikte Bağlar Süleyman Demirel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2157 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Saat 9.30 sıralarında oyunu kullanmaya gelen Cumali Atilla, 2157 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Atilla, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için milletçe sandığa gittiklerini söyledi. Atilla, "Az önce eşim ve çocuklarımla birlikte, oyumuzu kullandık ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bütün vatandaşlarımızın da huzur ve güven içerisinde sandığa gitmelerini ve iradelerini sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Seçimin milletimizin sağ duyusuyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Demokrasiyi sahiplenmek hepimizin görevidir, bugün şehrimizde ve ülkemizde seçime yüksek katılım sağlanması milletimizin demokrasiye ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Seçim günleri demokrasi bayramı günüdür, biz bu seçimin bayram havasından geçmesini temenni ediyoruz. Seçimin şehrimiz, ülkemiz ve milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise şuana kadar gayet güzel bir şekilde olgunlukla vatandaşların demokrasiye sahip çıkıp oylarını kullandıklarını belirtti. Eker, "İnşallah bu akşam sandıklar kapanıncaya kadar bu olgunluk devam eder. Vatandaşlarımızın artık oy verme suretiyle konuşacağı bir gündür. Bütün adaylarımız, siyaset insanlarımız konuştular ve bugünde millet konuşacak. İnşallah millet en güzel kararı şimdiye kadar olduğu gibi bugünde verecek. Bütün şehrimiz ve milletimiz için hayırlı sonuç olur" diye konuştu.

Açıklamaların ardından AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla ve milletvekili Mehmet Mehdi Eker oy kullanmaya geldikleri okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA