AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın ziyaretleri

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçe teşkilatını ziyaret etti.

İba, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ile Havsa ilçe teşkilatına ziyaret gerçekleştirdi.

Teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunan İba ve beraberindeki heyet, daha sonra tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek ürünlerin hayırlı olmasını diledi.

İba, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arabacı'yı ziyaret ederek bol ve bereketli bir sezon diledi.

39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Fahri Uygar Güler'i de ziyaret eden İba, Eczacılar Günü'nü kutladı.





Kaynak: AA