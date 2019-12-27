AK Parti Edirne İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığının yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Edirne'de AK Parti'yi bir adım daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyeliği görevinin fedakarlık isteyen bir görev olduğunu belirten Aksal, yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teveccühleri ile Edirne'de hizmet nöbetini devraldığı günden itibaren birliktelik anlayışıyla çalıştığını söyledi.

AK Parti'nin 2023 siyasi vizyonuna uygun yönetim oluşturmak adına hassasiyet ve büyük bir heyecanla değerlendirmelerde bulunduklarını belirten İba, "Yönetimimizi hassasiyetle ve titizlikle belirledik. Hizmet nöbetini devralacak dava arkadaşlarımızı siz değerli basın mensuplarımızla paylaşmadan önce bugüne kadar görev almış geçmiş dönem yöneticilerimize emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Edirne'yi en güzel yerlere taşıyacağız"

Yunus Emre'nin "Hakk'ı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir" cümlesiyle hareket ettiklerini dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik ile Edirne'yi en güzel yerlere taşıyacağız. 2023 siyasi vizyonumuzda da yer aldığı gibi gerçekçi, kucaklayıcı, ilkeli şekilde AK Parti’ye yakışır bir siyaset yapacağız. AK Parti yalnızca bir siyasi parti değildir, büyük bir davanın adıdır. Birlik ve beraberlikle, AK Parti'nin siyasi vizyonuna bağlı kalarak Edirne'de güzel işler yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'kibir abidesinden dava adamı' olmaz düsturuyla kibirden uzak, gönüller yaparak AK Parti düşüncesini yükselteceğiz. Bu ülke için, bayrağımız için, vatanımız için, kentimiz için çalışan herkesle el ele gönül gönüle bu yolda yürüyeceğiz.

Gönüller yapmaya geldik, gönüllere girerek şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Yönetim binlerce kahramanın simgesidir, biz biliyoruz ki asıl kahramanlar bu partiye gönül verenler, karşılık beklemeden gece gündüz emek verenlerdir. Yönetimimiz tekrar hayırlara vesile olsun."

Konuşmaların ardından yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

- Gazetecilerin soruları

Toplantının ardından bir gazetecinin "Askeri ücret açıklandı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Milletvekili Fatma Aksal, şu yanıtı verdi:

"Askeri ücret dün açıklandı, hayırlı olmasını diliyorum. Tabi ki bunun iki tarafı var. Bir işveren bir de çalışanlar tarafı var. Bazen insanlar bu parayı sanki devlet veriyormuş gibi algılıyorlar. Bunu işveren veriyor tabi iki tarafı da korumamız lazım, istihdamı ayakta tutmak lazım. Hayırlı olmasını diliyorum."

"Daha önce MHP'de görev yapan Ezgi Yetkiner bu dönem il yönetiminizde yer alıyor, sizin davetinizle mi yönetimde yer alıyor?" sorusuna ise Belgin İba, "Ezgi Hanım daha önceden beri dostumuz ve sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bu dönem de bizimle birlikte." yanıtını verdi.

Yetkiner de bir dönem MHP'den belediye meclis üyesi görevinde bulunduğunu belirterek, "Bu dönem Fatma Hanım milletvekilimiz ve Belgin Hanım il başkanı oldu. Kadınlar olarak onların yanında destek vermek adına yönetimde devam edeceğim. Belgin hanımı uzun zamandır tanırım, bilirim, birlikte karar verdik, ona destek olmak istedim." ifadelerini kullandı.













Kaynak: AA