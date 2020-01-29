AK Parti Edirne İl Başkanlığından depremzedeler için yardım

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Elazığ'daki depremzedeler için yardım toplandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına AK Parti Edirne teşkilatları da destek verdi.

Sosyal medya ve sms yoluyla yapılan duyurular sonrası il başkanlığında toplanan yardımlar, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki toplama noktasına getirilerek yetkililere teslim edildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, Edirne’den Elazığ'a "gönül köprüsü" kurduklarını belirtti.

Yaptıkları duyurular sonrası yardım kampanyasına verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İba, yardım masasında kıyafet, ayakkabı, gıda, çocuk ihtiyaç malzemeleri, ısıtıcılar ve kuru gıda malzemelerinin toplandığını kaydetti.

Toplananların sadece ısıtıcı ve battaniye olmadığını aktaran İba, "Burada bir kentin sevgisi toplanmış durumda. Edirne'nin sevgi yüklü tırları deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünde bir parça gülümseme oluşturacak olması bizleri memnun edecek. Bu vesile ile depremden etkilenen kardeşlerimiz için oluşturduğumuz yardım çağrısına katılıp destek veren tüm hemşehrilerimizi gönülden tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA