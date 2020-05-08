AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal LİDAŞ Keşan Şubesi'ni ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaklığında kurulan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (LİDAŞ) Keşan Şubesini ziyaret etti.

Aksal, ziyarette, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz'dan bilgi aldı.

Koronavirüs salgınının ardından gıdanın önemini bir kez daha gördüklerini ifade eden Aksal, gıdayı üreten ve ona sahip olanın dünyaya hükmedeceğini vurguladı.

Türkiye'nin kendisine yetecek gıdayı ürettiğini aktaran Aksal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buğdayda hasat sezonu yaklaşıyor. Tüm üreticilerimize hayırlı olur inşallah. Fiyatı hasattan önce açıklayacağız dedik ve Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz gün açıklamayı yaptı. Çiftçilerimizin memnun olduğunu duyuyorum. Lisanslı depoculuğa geçişimizdeki amaçlarımızdan biri de bu. Çiftçimiz yılda 2 defa ürününü alıyor ve ihtiyaçları biriktiği için ürününü hemen satıyor. Artık ürün fiyatının en düşük olduğu zamanda çiftçimiz, ürününü satmak zorunda kalmasın, ürününü lisanslı depoya koyarak sertifikasını alsın, fiyatı da uygun bulduğu zaman satsın diyoruz. Tarımsal üretimin geriye dönük telafisi yok."



Kaymaz, da her biri 2 bin 500 ton kapasiteli olan 28 silonun bulunduğu LİDAŞ Keşan Şubesi'nin 70 bin ton alım kapasitesi olduğu belirtti.





Kaynak: AA