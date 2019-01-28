AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say’a yoğun ilgi

Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat İsmail Say için düzenlenen tanıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlk olarak İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan seçim ofisinde bir araya gelen partililer, araçlarla konvoy oluşturarak AK Parti Edremit İlçe Başkanlığına geçti. Burada AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ve Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık'ın selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Başkan Adayı İsmail Say, "Edremit'in AK belediyeciliği ne kadar özlediğini sizlerin bugünkü engin coşkusuyla çok iyi görmektedir. Doğunun incisi olan Edremit, sizlerin desteğiyle çok daha güzel günler görecektir. Tüm memlekette yapılan hizmetleri AK belediyecilikle; hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve yetkililerimizin desteği ile inşallah Edremit'i özlemi duyduğu bütün hizmetlere kavuşturacağız" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, iki yıl öncesine kadar Edremit sahilinin işgal edildiğini dile getirerek, "Kayyum geldi ve sahili şehre açtı. Edremit turizm, İpekyolu ticaret ve Tuşba ilçesi ise sanayi şehridir. Üç tane özellikli şehrimize sahip çıkalım ve emin insanlarımıza emanet edelim. Hizmet partisi ile hezimet partisinin ne olduğunu halkımız biliyor. Bu şehir bir daha acılar yaşamasın, sıkıntılar yaşamasın, barış içerisinde bir yarış olacak şekilde şehrimize hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da, "Bu başladığımız seçim yarışımızda halkımızın AK Parti'ye desteğini istiyor ve talep ediyoruz. Çünkü Van'ı, halkımızı seviyoruz. Burada beraber bu şehri büyütmeyi, güzelleştirmeyi ve yarına taşımayı arzu ediyoruz. Geçen dönemde başka partilere oy veren insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu şehirde yaşamak ve bu şehirde yaşaması gereken gençlerin geleceğine hazırlık yapma adına bu seçim döneminde hep birlikte AK Parti diyelim. Topyekun bir Van olarak birlikte ve beraberce güzel ve arzu etmiş olduğumuz yarınlara kavuşmuş olalım. Bu duygu ve dileklerimle bizleri yalnız bırakmayan tüm teşkilatlarımıza ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, ilçe esnafının gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA