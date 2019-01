AK Parti Elazığ’da başkan adaylarını tanıttı

AK Parti'nin Elazığ'da belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, parti yönetimi ve partililer katıldı.

Toplantıda il, ilçe ve belde belediye başkan adayı 20 isim tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı. Türkiye'nin tamamını kucaklayarak bugünlere geldiklerini ve AK Parti yerel yönetim anlayışının temelinin 1994'lü yıllara dayandığını belirten Milletvekili Karacan, "Bu Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Bu belediyeciliğin amacı, insanımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu, güven ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun için de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği kaynak tüketen değil, kaynak üreten, azimle çalışan, insanı hor gören değil, insanı baş tacı kılıp gönüllere dokunan bir anlayıştır. Belediye başkanlığını kadim medeniyetimizin şehri emin sıfatıyla iştirak edip vurgulayan bir belediyeciliğin adıdır. Nitekim bu belediyecilik anlayışı, İstanbul'u hak ettiği siluete taşımayı sağlamıştır. 2002 yılında bu kez Türkiye'yi, aziz milletimizi kendisine gazel biçmeye çalışılan karanlık girdaplardan, kaos ve krizlerden çıkarıp aydınlık, güçlü ve müreffeh günlere taşımak için milletimizden aldığı teveccühle kolları sıvayan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kısa sürede kendisine olan güvenleri boşa çıkarmamış, az bir zamanla aziz milletimizin desteği ile önemli icraatları hayata geçirmiştir" diye konuştu.

"Bu millet oyunları bozmayı başarmıştır"

Vesayetler ve darbeler ile mücadele ederken 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında ortaya çıkan, Yenikapı bilinciyle şekillenen Cumhur İttifakı'nın bir millet mutabakatının doğal bir sonucu olduğuna da değinen Karacan, "Cumhur İttifakı'nın ayrı bir önem ve ayrı bir hassasiyet taşıdığını belirtmek istiyorum. AK Parti, genel seçimlerde yakalanan başarıyı 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde sırasıyla, "Yerel Kalkınma Başlıyor', "İşimiz Hizmet Gücümüz Millet" ve "Daima Millet Daima Hizmet" diyerek taşımak nasip oldu. Ancak bu seçimler aslında bir yerel seçim olmaktan ziyade bir genel seçim havasında geçti. Bu durum kullandığımız sloganları doğurdu. Zira AK Parti bir taraftan millet için hizmet üretmeye başlarken diğer taraftan millet iradesine karşı her fırsatta harekete geçen türlü vesayet odaklarıyla ve bu vesayet odaklarının parti kapamadan darbe girişimlerine dahil çıkarmış olduğu her türlü engelle mücadele etmek zorunda kaldı. Neticede her şey milletimizin gözleri önünde oldu. Ancak bu millet bu mührü her zaman olduğu gibi AK Parti'den yana kullanarak tüm oyunları da bozmayı başarmıştır. Amacımız, 2023, hatta 2053 ve 2071 yıllarının temelini atmaktır. Çünkü bu önemde hassasiyet bizzat milletimizin kendi bekası ve milli birlik ve beraberliğe sahip çıkmak için ortaya koyduğu yüksek duyarlılığın bir sonucu ve yansıması olmuş. Tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışarak Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gerekliliklerini yerine getirecek, çevreyi koruyan değer, kültür ve sanat üreten, dünya şehirleriyle yarışan, tarihimizle yaşatan şehirler için var gücümüz ile çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

İsim isim adaylar

İlçelerden Ağın'da İbrahim Yıldız, Alacakaya'da Başaran Yaşlı, Arıcak'ta Ferit Yıldırım, Baskil'de İhsan Akmurat, Karakoçan'da Ayhan Akbaba, Keban'da Ömer Kaya, Kovancılar'da Hacı Akpınar, Maden'de Ekrem Kaçar, Palu'da Efraim Ünalan ve Sivrice'de Ebubekir Irmak aday gösterildi.

Beldelerden Akçakiraz'da Sabahattin Kaya, Mollakendi'de Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak'ta Aydın Ayaz, Yurtbaşı'nda Yasin Yılmaz, Erimli'de İbrahim Yıldız, Üçocak'ta Yılmaz Yegül, Beyhan'da Hüseyin Ateş ve Sarıcan'da ise Mehmet Sarı AK Parti'nin adayı oldu.

Kaynak: İHA