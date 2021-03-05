AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal'dan acı haber!
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 61 yaşında koronavirüsten ölen Yangal'ın acı haberini alan sevenleri yasa boğuldu.
29 Ocak 2021'de, Kovid-19 teşhisi konulan AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), kısa bir süre evinde tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi'ne, ardından da Balıkesir Atatürk Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
1 aydır Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Kudret Yangal, burada hayatını kaybetti. Yangal, 2 Mart 2020'de, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevine getirilmişti.