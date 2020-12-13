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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, dün mecliste bütçe görüşmeleri hakkında konuşma yaptıktan sonra koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu. Altınok, kendisiyle temaslı olanları uyararak, ''İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!

AK Partili Milletvekili Selami Altınok, koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Durumunun şu an iyi olduğunu aktaran  Altınok, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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