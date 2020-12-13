AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!

AK Partili Milletvekili Selami Altınok, koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Durumunun şu an iyi olduğunu aktaran Altınok, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.



İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. — Selami Altınok (@Selami__Altinok) December 13, 2020