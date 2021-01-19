Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada; ‘Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Esenyurt İlçe Başkanlığımızın 5. Olağan Kongresinde Harun Özer İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun’ şeklinde ifade etti.

AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANI ADAYI HARUN ÖZER KİMDİR?

Harun Özer 1972 yılında Nevşehir'e dünyaya geldi. Özer, aynı zamanda evli bir çocuk babası. Esenyurt Nakipoğlu İmam Hatip lisesinde mezun olmasının ardından Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden eğitim hayatına başladı. Anadolu Üniveristesi'nde ki eğitimine halen devam ediyor.

HARUN ÖZER'İN SİYASİ HAYATI

• 1994 YILI REFAH PARTİSİ ESENYURT BELDE YÖN.KUR.ÜYELİĞİ

• 1998 YILI FAZİLET PARTİSİ ESENYURT BELDE KURUCUSU

• FAZİLET PARTİSİ ESENYURT BELDE BAŞKAN YARDIMCISI

• 2001 YILI AK PARTİ ESENYURT BELDE KURUCUSU

• 2001 – 2003 YILI AK PARTİ ESENYURT BELDE BAŞKAN YARDIMCISI (SİYASİ VE HUKUK İŞLERİ)

• 2003 – 2004 AK PARTİ ESENYURT BELDE BAŞKANLIĞI

• 2009 – 2014 YILI AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI (TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI)

• 2010 YILI REFERANDUM AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI

• 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI

• 2014 YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI

• 2014 YILI YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ İBB VE ESENYURT BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ