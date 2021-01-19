İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldiAmerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten ölenlerin sayısı 408 bini geçtiSon Dakika Haberi: G.Saray'dan Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklamaSurvivor Duygu sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Survivor Duygu diskalifiye olacak mı?SinoVac aşısının etkinlik oranı yüzde 20 oranında arttı!Survivor 2021 eleme adayları kimler? Survivor kim elendi? 19 Ocak 2021 SalıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 19 Ocak 2021 Salı19 Ocak Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaTurkcell’den yepyeni işbirliği! NVIDIA GeForce Now, artık Türkiye sunucularındaTrabzonspor - Konyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde meclis üyesi Harun Özer aday olarak belirlenmesinin ardından merak konusu oldu. Peki Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada; ‘Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Esenyurt İlçe Başkanlığımızın 5. Olağan Kongresinde Harun Özer İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun’ şeklinde ifade etti.

AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANI ADAYI HARUN ÖZER KİMDİR?

 

Harun Özer 1972 yılında Nevşehir'e dünyaya geldi. Özer, aynı zamanda evli bir çocuk babası. Esenyurt Nakipoğlu İmam Hatip lisesinde mezun olmasının ardından Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden eğitim hayatına başladı. Anadolu Üniveristesi'nde ki eğitimine halen devam ediyor. 

Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında?

HARUN ÖZER'İN SİYASİ HAYATI

• 1994 YILI REFAH PARTİSİ ESENYURT BELDE YÖN.KUR.ÜYELİĞİ

• 1998 YILI FAZİLET PARTİSİ ESENYURT BELDE KURUCUSU

• FAZİLET PARTİSİ ESENYURT BELDE BAŞKAN YARDIMCISI

• 2001 YILI AK PARTİ ESENYURT BELDE KURUCUSU

• 2001 – 2003 YILI AK PARTİ ESENYURT BELDE BAŞKAN YARDIMCISI (SİYASİ VE HUKUK İŞLERİ)

• 2003 – 2004 AK PARTİ ESENYURT BELDE BAŞKANLIĞI

• 2009 – 2014 YILI AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI (TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI)

• 2010 YILI REFERANDUM AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI

• 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI

• 2014 YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI

• 2014 YILI YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ İBB VE ESENYURT BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT