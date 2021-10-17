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  3. AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, Palu'da yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Mehmet Sait Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Dağoğlu, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı bilinen Dağoğlu'nun Palu Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Merhum Dağoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Palu’da kılınarak aile mezarlığına defnedilecek.

{TITLE_STRIP}Eski Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mehmet Sait Dağoğlu öldü mü, neden öldü?


 

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