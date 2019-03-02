AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Köken: “Eyüp’ü kültür ve turizm şehri yapmamız lazım”

Eyüpsultan Belediyesi ile Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Erzurumlular Birlik gecesi" düzenlendi. Gecede Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlandı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Erzurumlular Birlik Gecesinde Erzurum rüzgarı esti. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, İstanbul'daki Erzurum derneklerinin başkanları ve yöneticileri, İstanbul'daki Erzurumlu iş adamları, siyasiler, bürokratlar, sanatçılar ve Erzurumlular bir araya geldi. Gecede Erzurum'un işgal yıllarında yaşanan zulüm ve zorluklar dile getirildi. Erzurum'un düşmandan kurtarılışının temsili olarak canlandırıldığı törende, yöresel oyunlar sergilendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalar devam etti.

"Eyüp'ü kültür ve turizm şehri yapmamız lazım"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Eyüp'ü kültür ve turizm şehri yapmamız lazım. Eyüpsultan'ı sanayi şehri yapamam. Sanayi şehri olacak dersek olmaz ama kültür ve turizmi, cami, Pierloti'sini, Haliç'i ve Alibeyköy'ü kendi özelliklerini öne çıkararak yaparız. Bu bölgeyi dışarıdan gelen insanların kalmak istediği ve bolca harcamalarını yapabilecekleri bir mekan haline getirmemiz lazım. Her türlü turizmi hem orman turizmi hem de cami turizmini ve müze turizmini doğru kullanırsak mükemmel bir yapı olacak" dedi.

"Eyüpsultan İstanbul'un baş şehri olmaya aday bir ilçedir"

Konuşmalarına devam eden Köken, "Eyüpsultan İstanbul'un baş şehri olmaya aday bir ilçedir. Önümüzdeki süreçte nasıl bir tık yukarıya çıkartabiliriz. Bir liderin seviyesi hangi kıdemden bir yukarı çıkıyorsa bizim için büyük bir başarıdır. İşsizlikle ilgili sorunumuz var. 2019 seçimlerinden sonra 4,5 yıl seçim yok bu ülkede. 4.5 yıldır ülkenin ekonomisini en başa çıkarmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği yetki ile artık dünyada, Türkiye'nin ilkbaharını, ekonomisini en yukarı nasıl çıkarırız bunun çalışmalarını yapacağız. İçişleri bakanımızın söylediği bir söz var. Bunlar 50 gramlık oy pusulası ile oynuyor, 50 gramlık oy pusulasını doğru kullanmakla ilgili gayret ve çalışma lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA