AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken: “28 Şubat’ı anlasaydık 15 Temmuz olmazdı”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Göktürk'te gençlerle bir araya geldiği buluşmada, "28 Şubat'taki hadiseleri doğru anlasaydık 15 Temmuz'da bu kadar şehit vermezdik" dedi.

Eyüpsultan'da mahallelerde gençler ile buluşmaya devam eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Göktürk Kültür Merkezi'nde ilçede yaşayan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin ülke için olan öneminin anlatıldığı tanıtım filmiyle başlayan programda konuşan Deniz Köken, "28 Şubat'ı iyi okuyamadığımız için 15 Temmuz'u yaşadık. Çünkü ordunun içerisine sızma harekatı 28 Şubat'ta olmuştur. Tüm görevden alınan ordu mensubu, FETÖ hainleri 98-99 yıllarında girmişlerdir. 28 Şubat'taki hadiseleri doğru anlasaydık 15 Temmuz'da bu kadar şehit vermezdik. Tarih tekerrürdür derler ya, Mehmet Akif Ersoy bununla ilgili olarak "Ders alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi "diyor. İbret alınsaydı akıllı adamlar için tarih tekerrür etmez" dedi.

Deniz Köken, program sonrası gençlerin sorularını cevaplandırdı ve Eyüpsultan'da gerçekleştireceği gençlik projeleri hakkında bilgi verdi. Köken, programın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı da çekindi.

Kaynak: İHA