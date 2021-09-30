Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Ak Parti stratejilerini belirlemede en güçlü üç isimden biri olduğunu söylediği Faruk Acar'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında olduğu ve hangi partiyle çalıştığı merak konusu oldu. Peki, Ak Parti Faruk Acar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Faruk Acar hangi parti ile çalışıyor 2022? İşte detaylar...

AK PARTİ FARUK ACAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Faruk Acar Bursa'da dünyaya gelmiştir .Yedi çocuklu bir ailede dünyaya gelen Faruk Acar'ın babası ise Milli Görüşçü ve eski Refah Partilidir. Lise yıllarını İmam Hatip lisesinde geçiren Faruk Acar, hafızlık eğitimi de almıştır. Lisans eğitimini Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.

Araştırma sektöründe anketör olarak kariyer hayatına başlayan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kuran Acar, günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Araştırma şirketi 2010 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum sonuçlarını %57 olarak tahmin etmiş sonuç ise %57.4 olarak çıkmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Merkezi İstanbul'da bulunan Araştırma Şirketi'nin toplam 35 İl'de temsilciliği bulunmaktadır. Türkiye'de, araştırmalarını 40 il üzerinde yürütebilen ilk ve tek kurum olma özelliğine sahiptir.

FARUK ACAR HANGİ PARTİ İLE ÇALIŞIYOR 2021?

Faruk Acar yıllardır Ak Parti'nin strateji belirleyiciliğinde önemli rol oynuyor. Hatta Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın deyişiyle kendisi Ak Parti'nin stratejilerini belirlemede en yetkin üç isimden biridir. Ancak son günlerde ızun yıllar AK Parti’nin seçim kampanyalarını yürüten isimlerin başında gelen Acar'ın, artık İYİ Parti ile çalışacağı iddia ediliyor.

Acar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 aylık bir seçim kampanyası yürütecek. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Acar ile 2023 seçimlerine kadar çalışmayacaklarını sadece 5 aylık bir süre için anlaştıklarını açıklayarak, çıkan haberleri doğruladı.