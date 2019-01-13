Ak Parti Ferizli Belediyesi Başkan Adayı İsmail Gündoğdu kimdir, Aslen nereli?

AK Parti Ferizli belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte İsmail Gündoğdu’nun biyografisi

İsmail Gündoğdu Kimdir?



Ak Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu, 1977 yılında Ferizli'de doğdu. İlk orta ve liseyi Ferizli'de tamamladı.

2000 yılında mühendislik eğitimini tamamladı ve yine Sakarya'ya geri döndü. 2001 ve 2002 yıllarında Sinanoğlu Beldesinde öğretmenlik yaptı.

2004 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Master Eğitimini tamamladı.

Dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Kaşkaş'ın isteği ve talebi ile Ferizli Belediyesi'nde Fen İşleri Sorumlusu olarak görevlendirildi.