Ak Parti Gemlik İlçe Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut kimdir?

AK Parti’nin Bursa belediye başkan adayları, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına açıklandı. Gemlik’in belediye başkan adayı olarak da sevilen iş ve spor adamı Berkay Bulut açıklandı.

BERKAY BULUT KİMDİR?

Doğma büyüme Gemlikli olan Bulut, uzun zaman üst düzey yöneticilik kariyeri arından Gemlik ve Yalova’da Samsung ve İşBir Yatak bayilikleri sahibidir.

Siyasi hayatına MHP’de başlamış olan Bulut, daha sonra AK Parti’ye geçerek aktif bir şekilde parti çalışmalarında yer almıştır..

Aynı zamanda, Gemlik Basketbol Takımı Başkanlık görevini de yürüten Berkay Bulut, üniversite mezunu, evli ve bir kız çocuk babasıdır.