AK Parti, gençleri partiye çekmek için YouTuber’larla görüşüyor

Türkiye Gazetesinin haberine göre AK Parti, genç üye sayısını yükseltmek için harekete geçti. AK Parti, kasım ayında yapmayı planladığı il kongresi takvimini koronavirüs sebebiyle ekim ayına çekti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43 şehre giderek yapılan kongrelere katılım sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e “Son dönemde AK Parti’ye katılan 100 yaş üzeri 40 nene ve dedenin adreslerini bulun, teker teker evlerinde ziyaret edeceğim” dediği öğrenildi.

Z KUŞAĞI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

AK Parti'nin 680 bini bulan üye sayısının kasım ayında bir milyona ulaşması için klasik parti iletişiminden daha ziyade, enteraktif bir çalışma başlattığı anlatıldı.AK Parti’nin, bu yıl içerisinde 68 binden fazla genç üyenin partiye katılmasını sağlamak için Z kuşağına özel bir çalışma üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu kapsamda YouTuber’larla görüşmeler yapıldığı aktarıldı. AK Parti ayrıca gençlere, popüler sosyal medya hesapları olan Instagram, YouTube ve Twitter üzerinden de ulaşmayı hedefliyor.

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HER YENİ ÜYE BİR FİDAN DİKECEK

AK Parti, 1 milyona yeni üye için de bir etkinlik düzenleyecek. Eş zamanlı olarak, her ilde yeni üye bir fidan dikecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliğe telekonferans ile katılacak.