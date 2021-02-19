AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu. Bu kapsamda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığını İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın Ahmet Büyükgümüş'ten devir aldığını kaydetti.
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Eyyüp Kadir İnan, 1993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi.
Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı.
2015-2018 yılları arasında TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevi yaptı. Ticaretle ilgilenen Eyyüp Kadir İnan ticaret ile uğraşmaktadır. 28 yaşındaki İnan, Ak Parti'de çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.
SİYASİ GEÇMİŞİ
İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2011)
İzmir İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversiteler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı) (2011-2015)
Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği (2015-2018)
İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı (2018- 2021)
19 Şubat 2021 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilmiştir.