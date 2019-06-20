AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Tuzla ilçe başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Tuzla ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette seçim çalışmaları ile ilgili Suat Durak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanın'dan bilgi aldı.Daha sonra ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi çağrı merkezini de ziyaret eden Karaaslan 23 haziranda oy kullanacak bir seçmen ile telefon görüşmesi yaptı.

Çiğdem Karaaslan görüşmeden sonra ev ve dernek sohbetlerine katılmak için ilçe başkanlığından ayrıldı.