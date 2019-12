AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aliağa Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığının yeni yönetimi ile ilk kez bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ile partinin ilçe yönetimi katıldı. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, "Görüldüğü üzere genç ve dinamik bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Seçimin olmadığı uzun bir süreç var önümüzde ve biz bu zaman zarfında üyelerimizle hasbihal etmeyi ve onlara dokunmayı amaçlıyoruz. Nüfusu 100 bine dayanan ilçemizde Aliağa Teşkilatımız 10 bine yaklaşan üye sayısıyla güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. 7'si merkez, 23'ü köy olmak üzere 30 mahalleden müteşekkil Aliağamızda üye güncelleme çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bu kısa zaman içerisinde 1 mahallemizi bitirdik bile. Nicelikle, niteliği harmanlamaya çalışacak, üyelerimizin canlı ve güncel olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. İzmir ilçeleri içinde alfabetik olarak 1. sırada olan ilçemiz, inşallah en kısa zamanda teşkilatının dinamikliği ve gayreti ile tüm ilçeler arasında 1. sırada yer alacaktır. Çabamız ve gayretimiz, bu bayrak yarışında bizden önce çalışan arkadaşlarımızdan, daha ileriye geçmek ve bizden sonrakilere güzel bir miras bırakmak olacaktır. Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir şekilde, geleceğe emin adımlarla yürümesi için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımıza layık olmaya ve onun hızına yetişmeye çalışıyoruz. Dualarımız onunla, gayretimiz ve çabamız onu yalnız bırakmamak içindir. Esas gayemiz "istemeyiz" çığırtkanlığı yapanlara inat, hayata geçen projelerimizle ülkemizi her gün bir adım daha ileriye taşıyan AK Partimizi güçlü ve sağlam bir şekilde ilçemizde temsil etmektir. Bu vesileyle geçtiğimiz Cuma günü tanıtımı yapılan ve 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü gün olarak tarihe not düşülen yerli aracımız Türkiye'nin otomobilini gururla alkışladık, bir kere daha milletimizle iftihar ettik. Bu kutlu hayalin gelecek daha güzel günlerin müjdecisi olduğuna hiç şüphemiz yoktur. Tüm teşkilatım ve şahsım, aracımızı yollarda göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyor ve bu bayram gününe hazırlık yapıyoruz. Bu yeni Türkiye'nin sağlam ve dik duruşudur. Bizler, her an sefere hazır bir şekilde, partimizin emrindeyiz. Bu yolda sefer bizden zafer Allah'tandır şuuruyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğrudan yatırımı en fazla alan şehrimiz Aliağa"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerli otomobil ve Kanal İstanbul ile ilgili bilgiler verdi. Dağ, "Herkes bu parti çatısı altında görev yaptığı süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor ve bu bayrağı ileriye taşımaya gayret ediyor. Biz partiye bir ihanet söz konusu olduğunda onlara karşı duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyarız. Bu hareket sadece AK Parti'ye gönül verenlerin, AK Parti'ye oy verenlerin hareketi olmaktan çıkmıştır. Bu hareket Türkiye'nin kaderiyle eş değer bir hareket olmuştur. Aynı zamanda da dünyada ne kadar mazlum varsa dile getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Biz hem sesle hem de birebir görüşmelerle bunları harekete geçiriyoruz. Ben yeni yönetimimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünlerde heyecan verici bir durumu yaşıyoruz. İlk yerli aracımız Cuma günü tanıtımını gerçekleştirdik. Bu konuda her birimiz büyük bir gurur duyduk. Ciddi bir işi bu anlamda hayata geçirmiş olduk. Tabii birileri yine bundan rahatsız oldular. Sadece Aliağa'da bile son 15 yıldaki gelişmeyi en iyi yakından gören sizlersiniz. Doğrudan yatırımı en fazla alan şehrimiz Aliağa. Neredeyse sadece bir tesis 20 milyar doların üzerinde bu şehre yatırım gerçekleştirdi. Bunun hem bizim cari açığımıza hem de istihdama, aynı zamanda da vergi gelirlerine bugün faydası olduğu gibi uzun yıllar inşallah faydası olacak" şeklinde konuştu.

"Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz"

Gazetecilerin Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Aliağa'ya yapılacak yatırımlar hakkındaki sorularını yanıtlayan Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumudur. Bütçesinin büyük bir bölümü belediyelerin çöp temizliği, ikinci olarak insanların evine suyu getirmek, üçüncüsü de ulaşımı sağlamaktır. Seçim öncesinde 2019'da her ilçeye 31 Aralık ayına kadar bitecek dedikleri sözler var. Hiçbiri bitmemiş. Su hizmeti, hükümetin görevi değil, belediyenin görevi. Belediye olarak su sorununu çözmek zorunda. İrsaliye hattını belediye yapacak. Kanalizasyon belediyenin görevidir. Hala kanalizasyonsuz ilçe varsa bu bizim sorunumuz değil. Şuanda on tane büyükşehirin dokuz tanesi CHP'liler tarafından yönetiliyor. Yağmur yağarken İzmir'in üç ilçesine su verilmediyse bu bir eleştiri sebebidir. Bunu biz dile getirmek zorundayız. Bir diğer konumuz meslek hastanesi. Meslek Hatalıkları Hastanesi seçim vaadi falan değil. Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz. Bütçede sıkıntılarımız oldu. Ekonomik problemlerimiz oldu. Bazı yatırımlarımızda gecikmeler oldu. Önümüzdeki süreçte yaşamayacağız. Ekonomi büyüdükçe vergi gelirlerimiz artacak. Vergi gelirlerimiz arttıkça da bu hizmetleri yerine getireceğiz. Verilen sözlerde geri adım atmamız mümkün değil. Aliağa'nın en büyük problemi Aliağa'nın içerisinden geçen yoldur. Yapılan otoyol büyük bir yükü yazın alacak. Battı çıktı da gerekli ihalesi yapılmış bir iş. Meslek Hastalıkları Hastanesinin de ihalesi yapıldı. TOKİ ile ilgili büyük bir aşamaya geldik. Artık burada son aşamaya gelmek üzereyiz. Artık bu konuda son adımları atacağımız bir döneme girmiş bulunmaktayız. Burada tabii ki siyasi bir takım boşluklar bu işlerin gecikmesine sebep olabiliyor. Ama önümüzdeki süreçte bunları hızla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte partililer, Demokrasi Meydanı'nda bulunan AK Nokta'ya ziyaret gerçekleştirdi. Hamza Dağ, gün boyu ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: İHA