AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan HDP yorumu: Saldırı ve cinayeti kınıyorum!

HDP İzmir il binasında, bugün öğle saatlerinde yaşanan ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. Genel Başkanvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin, "Her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın silahla HDP İzmir İl binasını basmasının ardından 7 katlı binada rastgele ateş açmasının ardından parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin müdahalesiyle şüpheli kısa sürede yakalanırken İzmir Valiliği ve parti yönetimi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN KARŞISINDA OLDUK"

AK Parti kanadından ise ilk açıklama, AK Parti Genel Başkanvekili Hamza Dağ'dan geldi. Saldırı ve cinayeti kınadığını belirten Dağ, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. https://t.co/3nXQkXRmqy — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) June 17, 2021

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

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İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.