Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar: CHP'nin amacı Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığıdır

CNN Türk canlı yayınında Gözde Atasoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP ve İyi parti'nın HDP ile yakınlaşmasının, Erdoğan karşıtlığını inşa etmek için bir araya gelmiş bir yapı olduğunu söyledi.

''Bugün CHP'nin ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı adı altında HDP ile oluşturdukları yapının amacı farklıdır. Bu ittifakın amacı Demirtaş'ın Erdoğan nefretiyle 'Seni Başkan yaptırmayacağız' tezini Erdoğan karşıtlığı üzerinden inşa etmek için bir araya gelmiş bir yapıdır. AK Parti HDP ile demokratik siyaseti inşa etmek; terörü, silahı bitirmek için bu görüşmeleri yaparken maalesef CHP'nin HDP ile görüşmesinin amacı Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığıdır.

Bugün bunlar HDP'ye terörle arana mesafe koy, şiddetten uzak dur demişler midir? Tam tersine dün terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırmasını ve iki kişiyi şehit etmesini kınarken PKK'nın ismini kullanmaktan çekinen bir tavır içine girmişlerdir. Burada her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor.

BU İTTİFAK, BİR MASA BAŞI İTTİFAKI DEĞİLDİR

Bizim MHP ile kurduğumuz 15 Temmuz gecesi, bu memlekete duyulan aşkın sevginin ve ülkesini çıplak elleriyle koruyan insanların masada değil bizatihi 15 Temmuz gecesi inşa ettikleri, milletin bayrağına duyduğu sevgiyle inşa ettiği doğal bir ittifaktan bahsediyoruz.

Aynı ittifak 15 Temmuz günü gecesi bu ülkeyi yağmalamak yıkmak isteyenlere karşı ciddi bir mücadele verdi.

15 Temmuz’dan sonra FETÖ’ye karşı verilen mücadelede, bu ülkenin hakimlerini ve savcılarını kimlerin neyle itham ettiğine iyi bakalım.

Cumhur İttifakı’nın vatana millete duyduğu sevgiyi paylaşan kim olursa olsun herkesle Türkiye İttifakı’nda buluşacağımıza söyledik ama bu ittifak bir masa başı ittifakı değildir.

SOSYAL MEDYADA YEŞİL İKON KULLANIMI

Özellikle bu korona günleri, insanlarımızı bir şekilde evlerine hapsetti ve fiziki mesafenin kaçınılmaz bir sonucu olarak dijital dönüşümü de 10 yıl erkene çekti. Şu anda ben video konferansla yayınınıza katılıyorum.

İnsanlar Twitter’da Facebook’ta daha çok vakit geçiriyorlar, özellikle siyasal gündem bu ağlar üzerinden oluşmaya başladı, bir taraftan da bu sosyal ağlar yalan haber yapılan yerler haline geldi. Bununla ilgili kesinlikle bir yasal düzenleme olması gerekiyor, geçtiğimiz günlerde Fransa bu konuda bir yasal düzenleme gerçekleştirdi, Amerika’da da var.

9 Ocak’ta bir komisyon oluşturduk, bu komisyon sosyal medya etik kurallarını çalışmaya başladı ve yaklaşık 3 aylık çalışmanın sonucunda sosyal medyada uyulması gereken temek erik kurallarını yayınladık.

Amerika’da da Fransa’da da Türkiye’de de bu ahlaki kurallar temel evrensel ahlaki kurallardır, biz öncelikli olarak 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla sosyal medyada gerçek kişi ile bulunuyoruz.

Bu sosyal medya etik kurallarına uyacağını söyleyen kişilerin yeşil bir ikon kullanmasını söyledik.

Sosyal medyada açık kimlikle bulunulmalı.

Burada ilginç olan şey şu sanki biz bu ahlaki kuralları belirlemekle yanlış bir şey yapmışız gibi garip tepkiler de almaya başladık.

Biz bu ahlaki kurallara uymayan kişileri deşifre etmek için bu işi yapıyoruz.

Biz herkesi insan olma temelinde bu evrensel 12 temel kurala herkesi uymaya davet ediyoruz.

Bu 12 kural öncelikli olarak saygılı ve hakaret içermeyen bir üslup kullanmayı gerektiriyor. Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması. Özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi. Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması.

Siber zorbalıkta bulunulmaması.

Anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle bulunulması.

Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, özellikle korona günlerinde yalan haberlerin yayılmasına engel olunması gibi temel etik ahlaki kuralları içeriyor.

Bu kurallara riayet etmeyen kişileri biz Etik Kurul hesabımızda deşifre ediyoruz, bu tabii bir çaba. Yeterli bir çaba değil ama bunun yapılması gerekiyor.

Diğer siyasi partilere bu konuda bir çağrıda bulunduk ama cevap alamadık.

Geçtiğimiz günlerde de bir çalışmayla, sosyal medyada buna riayet edecek kişilerin yeşil bir ikon kullanmalarının fakat yeşil ikon kullanıp bu kurallara uymayan kişilerin de Etik Kurul hesabından deşifre edileceğini de ilan ettik