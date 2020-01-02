AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan sert açıklama: Gerçekten komedi

Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söylemediği bir cümle üzerinden kendisinden intikam alacağını söyleyen bir haber sitesinin yalan haber yaptığını belirtti.

Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylemediği cümle üzerinden kendini konumlandırıp cevap vermesinin komik olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuşmasının 'gerçek' halini "gerçeği burada" diye paylaştı.

Ünal'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Yalan söylemeyi, "ne söylesek gidiyor abi" kıvamına dönüştürmüş durumdalar. Konuşmam orada öylece dururken, söylemediğim bir cümle üzerinden benden intikam alacağını söyleyen bir haber sitesi yalan haber yapıyor.

"GERÇEK BURADA"

Belediye Başkanı ise yine hiçbir şekilde telaffuz etmediğim bir cümle üzerinden kendini konumlayıp cevap veriyor. Gerçekten komedi. Buyurun gerçek burada.

Üzerinden prim (!) yaptığımı iddia eden Sn. Belediye Başkanı, kendinizi hayalinizde konumlandırdığınız yerin aksine, şehrine hizmet için seçilmiş 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan birisiniz.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul gibi ülkemizin geleceğini şekillendirecek büyük bir projenin önüne kendi siyasi planlarınızı koymamanız, görevinizle iştigal etmeniz gerektiğini söyledim. Kanal İstanbul yalnızca İstanbul'un meselesi değildir, tüm Türkiye'yi ilgilendiren güçlü bir vizyonun ürünüdür.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ KEYİFLE İZLEMENİZİ TAVSİYE EDERİM"

Karşı çıktığınız diğer büyük projelerimizin gerçekleşmesini izlediğiniz ve bu hizmetleri sonradan keyifle kullandığınız gibi, Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesini de yine keyif içinde izlemenizi tavsiye ederim.