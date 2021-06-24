AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Millet yanlış kanaate kapıldı, yüzde 45 oyumuz var!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı sonrası Kahramanmaraş’a giderek buradaki Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Yalnızca İstanbul ve Ankara'ya odaklanıldığı için milletin, AK Parti'nin oy oranlarının düştüğü izlenimine kapıldığını belirten Özhaseki, yüzde 45 oy oranına sahip olduğunu ifade etti.

"VATANDAŞ HİZMET BEKLER, KİMSENİN UMURUNDA OLMAZDI"

Türk siyasetinde iz bırakan tarihler olduğunu belirten Özhaseki, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, belediyecilik tarihine de iz vuran en önemli tarihin 1994 yılı olduğunu vurgulayarak bunun nedenini ise, "İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizden de birçok Anadolu vilayetinde belediye başkanlığı işinin başlamasından önce Türkiye'de ne yazık ki katı, biraz ideolojik tavırlı, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı.

Soldan gelenler, kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için ya Rusya ya Çin, küçücük Arnavutluk, Küba hayranlığıyla sınıf mücadelesini başlatmayı düşünürler, hizmeti düşünmezler, belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler, sonra da oradan o sapkın ideolojisine hizmet etmesi için bir mücadele başlatırlardı. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz, İstanbul'da günlerce sular akmaz, çöp dağları birikir, patlamalar olur, işçiler eylemden eyleme koşar, vatandaş da hizmet bekler kimsenin de umurunda olmazdı" ifadeleriyle açıkladı.

"MİLLET BİZE YİNE OY VERİYOR"

AK Partili belediyelerin hizmet etmesinin yanında gönül belediyeciliği de yaptığını, bütün şehirlerde büyük projelerin neredeyse tamamının 200lerden sonra olduğunu ve bunun da AK Parti iktidarına tesadüf ettiğini söyleyen Özhaseki, "Her seçimde biz birinci oluyoruz. 2004'te AK Parti olarak seçimlere girdik yüzde 40'lar civarında bir oyumuz var. 2009'da, 2014'te aynı şekilde. Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor." dedi.

"BUNLARIN TEMEL İHTİYACI HEYKELMİŞ"

"Sorunlarım kim çözer' diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor" ifadeleriyle açıklamasına devam eden Özhaseki, "Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar, seçmen tercihidir saygı duyarız. Ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir aşık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah yine gördüm yine bir heykel açılışı vardı, demek ki bunların ihtiyacı heykelmiş. Bizim ihtiyacımız temel işlere, belediyecilik hizmetlerine ve biz bu konuda da hizmet etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"EŞİLEN TOPRAK PARÇASI DEPREMİ NASIL TETİKLER?"

Özhaseki, hangi işi yaparlarsa yapsınlar karşıdan kendilerine yönelik zehirli bir dil kullanıldığını aktardı. CHP'nin Türkiye'nin büyük projelerine yönelik geçmişten bu yana sürekli muhalefet yaptığını söyleyen Özhaseki, bunlarla ilgili dönemin parti liderlerinin açıklamalarından örnekler verdi.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı: "Marmaray Projesi için muhalefet 'Kanallara su dolar, depremi tetikler' dedi. Bakın Kanal İstanbul için de söylüyorlar. 20 metre derinliğinde kanal yapılacak. Ne demektir, şehirlerimizde 3-4 kat bodrum yapmak gibi bir şey. Peki deprem kaç metrede oluyor? Marmara Denizi içerisinde 10 kilometre 15 kilometre aşağıda oluyor. Allah aşkına bir evin bodrumunu yapmak gibi eşilen bir toprak parçası depremi nasıl tetikler? Herhalde millet gülsün diye söylüyorlar, söylenecek gibi bir şey değil, garip bir şey. Sonra Avrasya yapılıyor, diyorlar ki 'Buradan araç geçmez görürsünüz siz'. Geçen ben sordum 50 bin civarında araç geçiyormuş, İstanbul trafiğini rahatlatan en önemli işlerin başı."