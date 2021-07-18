AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri "Dijital dönüşümde Türkiye lider olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına giderek partililerle görüştü ve Şırnak Üniversitesi bahçesinde düzenlenen "Net Konuşalım" programına katıldı. Programda Şırnaklı gençlerle bir araya gelen İleri, dünyada dijital dönüşüm süreci yaşandığını, ülkeler arasındaki güç dengelerinin yaşanan dijital dönüşüm ile değiştiğini söyledi.

"DİK DURAN GENÇLERİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Ömer İleri, "Türkiye de bu dönüşümde sessiz kalan bir ülke değil. Hakikaten şu an vatandaşı olduğunuz ülke, bizi öyle bir devlet aklı ile yönetiyor ki; bu dijitalleşme sürecinde uzun vadeli uzun vizyonlu planlar yapıyor ve bunları hayata geçiriyor." diye konuştu. İleri, Ankara'dan sonraki ilk duraklarının Şırnak olduğunu dile getirerek, bu kentin son dönemde yaşadığı sıkıntılara göğüs germeyi bilen, mücadele eden, dik duran gençleri ile ön plana çıktığını aktardı.

İleri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğin Türkiye'si büyük bir Türkiye olacak. Dijital dönüşüm sürecinde Türkiye’nin lider olmak noktasında çok ciddi avantajları var. Dünya yeniden kuruluyor. Türkiye nitelikli iş gücü ve nitelikli gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir."

Yıllarca yurt içi ve dışında yüksek teknoloji sektöründe çalıştığını anlatan İleri, "Gördüğüm şudur ki; bu devir bizim devrimiz. Plan program yapacağız, vizyon geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME VURGU YAPTI

Bugünün dünyasının çok ciddi dinamik yönetim şekillerini gerektirdiğine dikkati çeken İleri, şunları kaydetti: "Hızlı karar almayı, hızlı organize olmayı gerektiriyor. Ve biz de zaten buyuz. Yurt dışına Türkiye'den gelenler hep bu yönleri ile ön plana çıkıyorlar. Hızlı organize olabilen, hızlı karar alabilen, ürünleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilen ekipler olarak isimlerini duyuruyorlar. Bu bizim iş kültürümüzde var. Bu nedenle dijitalleşme sürecinde Türkiye'nin lider ülke olma şansını ve potansiyelini biz çok yüksek görüyoruz. Bu potansiyeli sizin de görmenizi bu dönüşüm içinde kendinize şu soruyu sormanızı istiyoruz. 'Ben bu dönüşümün neresinde olacağım?' 'Ben nasıl bir katkı vereceğim?' 'Ben Türkiye'nin kalkınmasında ve ilerlemesinde ne yapacağım?' Sizler tabi ki burada güzel işler yapıyorsunuz. Bunun farkındayız. Ama inşallah dijital dönüşüm sürecinde de Şırnaklı gençlerimizi aramızda göreceğiz. Şırnaklı gençlerimizin fikirleri ile ilerleyen projeleri hayata geçireceğiz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı