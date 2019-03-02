AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: ’’Onların ittifakı millet ismini hak etmiyor’’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Onların oluşturduğu ittifak, "millet" ismini hak etmiyor" dedi.

AK Parti, Kahramanmaraş'ta büyükşehir başta olmak üzere Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyla katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda bağımsızlığınıza, özgürlüğünüze, istikbal ve istiklalinize sahip çıkmazsanız diz çökmemek ve boyun eğmemek için mücadele etmezseniz, bunun bir adı vardır. Bunun adı Zillettir. Onların ittifakı "Millet" ismini hak etmiyor" dedi.

"Biz yollar, hastaneler, okullar yapıyoruz. Bunlar yapılır ama korunması gereken bu salondaki ruhtur" diyen Ünal şöyle konuştu:

'Bu ruh, bin yıldan beri bu topraklarda ve Allah'ın izniyle binlerce yıl varlığını sürdürecektir. Çünkü asıl mücadelemiz bu ruhun bu topraklarda bağımsızlık mücadelesi olarak varoluşudur. İşte bizim verdiğimiz mücadele budur. Beka mücadelesi dediğimiz mücadele budur. Birilerinin ısrarla beka mücadelesini, beka meselesini anlayamamasını anlamıyoruz. Biz beka dediğimizde onlar başka bir şey anlıyorlar. Biz beka dediğimizde bu toprakları korumayı, binlerce yıldır karakteri bağımsızlık olan bu kimliği korumayı kast ediyoruz. Biz 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, "millet" ismini hak etmiyor.'

'Cumhur İttifakı bunlara siyaset nasıl yapılır öğretiyor'

'Cumhur İttifakı bunlara siyaset nasıl yapılır öğretiyor" diyen Ünal, "Bu topraklarda bağımsızlığınıza, özgürlüğünüze, istikbal ve istiklalinize sahip çıkmazsanız diz çökmemek ve boyun eğmemek için mücadele etmezseniz, bunun bir adı vardır. Bunun adı zillettir. Memleket meselesi olduğunda sağına soluna bakmadan her bir ferdin memleketine sahip çıkıp ülkesini bayrak gibi tuttuğu bir ülkedir bu ülke. Biz bugün Cumhur İttifakı olarak MHP ve AK Parti memleket meselesi olduğunda kenetleniyoruz. Kendi siyasetimiz söz konusu olduğunda da hayırda yarışıyoruz. İşte olması gereken budur. Cumhur İttifakı, siyasetinde nasıl yapılması gerektiğini bunlara öğretiyor. Memleket meselelerinde bir olup, siyasette ise hayırda yarışmak. Hem MHP hem de AK Parti genelge gönderdi teşkilatlarına. Biz genelgemizde ne dedik? Ortak aday gösterdiğimiz yerlerde bu adaylar Cumhur İttifakının adaylarıdır. Az önce İl Başkanımız Ertuğrul Doğan söyledi. Adana'da Hüseyin Sözlü ne ise Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör odur. Ama aynı ilden farklı adaylar gösterdiğimiz zaman adaylarımız hayırda yarışıyorlar. Asla birbirine dönük, fitne, iftira yok. Herkes kendi projelerini anlatıyor. İşte siyaset budur. Siyaset böyle yapılır kardeşlerim. Bugün burada olan bizler siyasetinde genetiğini yeniden inşa ediyoruz" dedi.

'Kuru kalabalığa ve boş laflara itibar etmeyeceğiz'

"Biz lafa değil icraata bakarız" ifadelerini kullanan Ünal sözlerine şöyle devam etti:

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve bizim tüm illerdeki adaylarımız yani hükümet ve yerel yönetimler bir araya gelerek iş birliği, güç birliği yaptığında neler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. O yüzden birilerinin kuru kalabalığına ve boş laflarına itibar etmeyeceğiz. Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz lafa değil icraata bakarız. Bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, bir tek çivi çakmamış, bu milletin tek derdi ile dertlenmemiş, bir sorunu çözmek için harekete geçmemiş birileri çıkıp doldur boşalt atış serbest konuşuyorlar. Bunlara itibar etmeyeceğiz, etmiyoruz. Biz Allah'ın izni ile deneyimli ekibimiz ve kadrolarımızla yerelde ve hükümette, milletvekillerimizle birlikte inşallah 2019-2024, 5 yıl Kahramanmaraş'ı, 2023'e, 2053'e, 2074'e taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz bu millete aşığız. Şehirlerimize sevdalıyız. Yüksek bir motivasyonla, azimle gayretle, o ruhu muhafaza ederek şu kalan 28 günde çok güzel bir çalışma yapalım kardeşlerim.'

"Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür derken, arkasında milletinin gücünü hissediyor" diyen Ünal, "Biz Cumhurbaşkanımıza öncelikli olarak desteğimizi vereceğiz ve meselenin memleket meselesi olduğunu unutmayacağız. Aynı zamanda bütün bu mücadelenin tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak mücadelesi olduğunu unutmayacağız. Sosyal medyada son 20 gündür tüm illerde FETÖ'cü hesapların farklı kılıflar adı altında fitne çıkarmaya yönelik, yalan ve hakaretle yürüttüğü operasyonlar var. Bunlara asla itibar etmeyin. Bizim Müslümanlar olarak kuranın bize çizdiği yol var. Onu araştırınız diyor. O yüzden biz birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek için hem Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak kısaca Cumhur İttifakı olarak sahada cesaret ve kararlılıkla çalışacağız. Fitnecilerin fitnesine asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA