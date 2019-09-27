AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Akyazı'da

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için var. Biz aynı yolun yolcularıyız, aynı davanın neferleriyiz." dedi.

Akyazı Belediyesini ziyaretinin ardından partisinin Akyazı İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ilçeye geldiğinde dava dendiğinde o davanın ne demek olduğunu en iyi bilen, onun hakkını veren, o davaya nefer olan bir Akyazı tablosunu gördüğünü söyledi.

Statülerin hiçbir öneminin bulunmadığını, her bir statünün sadece nerede hangi işin yapılacağı açısından bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Yavuz, "Aynı havuza su taşıyoruz, aynı binanın birer tuğlasıyız, bir bedenin farklı uzuvlarıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için var. Biz aynı yolun yolcularıyız, aynı davanın neferleriyiz. O anlamda bizim statümüz nefer olma statüsü, bundan daha yüksek bir statü yok çünkü biz bu partiyi salt bir siyasi organizasyon olarak görmüyoruz." diye konuştu.

Milletvekilliği sona erdiğinde yine partililerle olmaya devam edeceğini dile getiren Yavuz, kusurların, eksikliklerin olabileceğini ancak bu işe dava gözüyle baktıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu işe dava gözüyle baktığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Eğer Sayın Cumhurbaşkanım bu işe dava gözüyle bakmamış olsaydı ölümü göze alarak önümüze düşemezdi, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi tankların arasına sıvışır kendini bir köşeye atmanın derdinde olurdu."

Yavuz, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'da o dava bilinci olmasaydı 15 Temmuz'a karşı koyulamayacağını, dünyanın gözü önünde o süper güçlere meydan okurcasına "Dünya 5'ten büyüktür" diye kimsenin haykıramayacağını aktardı.

Sakarya'da da iyi hizmetlerin yapıldığına değinen Yavuz, böbrek naklinin Türkiye'de 10 ilde yapıldığını, karaciğer naklinin sadece 6 ilde yapıldığını bunların Sakarya'da da yapıldığının altını çizdi.





Kaynak: AA