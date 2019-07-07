AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da partisinin il yönetimince yapılan toplantıya katıldı.

Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmaların devam etmediği günde kentte il başkanı, ilçe başkanı ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapmayı arzu ettiklerini söyledi.

Yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini anlatan Yavuz, seçim sonrasına ilişkin değerlendirme yapmak üzere birlikte bir yol haritası belirlemek istediklerini kaydetti.

İlçelerden ve belediyelerden beklentileri alarak birlikte hareket edeceklerine işaret eden Yavuz, "Bizim bundan sonraki süreçte el birliği ile neleri nasıl yapacağımızı konularını bir bir irdeleyelim ve bundan sonra da bu toplantıları mutat hale getirerek birlik ve beraberlik içerisinde, güç birliği yaparak ilçelerimiz ile ilimizin meselelerine hep birlikte eğilelim. Bunun için de mutat toplantılarla birlikte başlangıç olsun. Her ayın ilk cuma günü bu toplantıyı tertip etmek istiyoruz. Bunun ilkini bugün yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yavuz, 31 Mart seçimleri sürecinde büyük bir eforla partisinin çıtasını Sakarya'da yukarıya taşıyan ilçe ve belediye başkanlarının her birine teşekkürlerini iletti.

Toplantıya AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA