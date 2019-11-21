AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’dan Büyükşehir’e tam not

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına hayran kaldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Orta Doğu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası'nı gezen ve yatırım hakkında Başkan Sekmen'den bilgi alan Yazıcı, bu yatırımın bölge ve ülke hayvancılığı için atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Erzurum'a gelir gelmez önce bir şehir turu atan Yazıcı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Pasinler Yolu üzerindeki Canlı Hayvan Borsası'nı gezdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve ilerleyen günlerde hizmete açılması planlanan Canlı Hayvan Borsası'nda incelemelerde bulunan Hayati Yazıcı'ya, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve diğer yetkililer de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'a kazandırılan Canlı Hayvan Borsası'nın, sektörde bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olduğu bilgisini verdiği Yazıcı'ya, hayvancılığa yönelik olarak verdikleri diğer hizmetleri de sıraladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya, Erzurum'un ilçelerinde de benzer amaca hizmet eden hayvan borsaları kurduklarını anlatan Başkan Sekmen, bunların dışında kalkınma ajanslarıyla işbirliğiyle de birçok tarım ve hayvancılık projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ise, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanında önemli potansiyellere sahip olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemiz, bu potansiyelleri değerlendirme amacıyla birbirinden hayırlı hizmetlere imza atmış. Biz işte bunun mücadelesini veriyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz. Bizim felsefemizin temelinde hizmet var, millete hizmetkâr olmak var. Ben bu gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'i kutluyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğleden önceki programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve beraberindekilerle birlikte Erzurum Kalesi civarında da incelemelerde bulunan Hayati Yazıcı, Kültür Yolu Projesi'ni de yerinde gördü. Hayati Yazıcı, Erzurum'a en son gelişinin üzerinden hayli zaman geçtiğinin altını çizerek, "Bu gelişimde Erzurum'u gerçekten de çok gelişmiş ve değişmiş halde buldum. Tarihi eserler ortaya çıkmış, gecekondular temizlenmiş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Erzurum'a hakikaten de esaslı dokunuşlar gerçekleştirmiş. Kendisine AK anlayış adına, AK dava adına teşekkür ediyorum" dedi. Yazıcı, şehirlerin de bir kimliği ve ruhu olduğuna dikkati çekerek, Erzurum'daki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte kentin tarihi ve kültürel kimliğine yeniden kavuşmuş olduğunun altını çizdi.

Kaynak: İHA