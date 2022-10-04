AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını duyurdu!

Binali Yıldırım, semptomlar göstermesi nedeniyle yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını duyurdu!

Düzce'de düzenledikleri program sonrası rahatsızlanan ve Covid-19 semptomları gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

"BU SÜRECİ ATLATACAĞIM İNŞALLAH"

Twitter hesabından paykaşım yapan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.

Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.

Dua bekler, dua ederiz."

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