AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyayı yeniden dizayn etmek isteyenler ülkeleri hallaç pamuğu gibi dağıtmak istiyorlar. Karşılarında bu oyuna karşı gelebilecek karşı bir devlet olmasın istiyorlar. İşte Türkiye'nin temel meselelerinden birisi budur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında bir dizi temaslarda bulunmak üzere Beykoz'a geldi. Partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etmesinin ardından Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, yoğun ilgiyle karşılandı. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer de katılım gösterdi.

"Bu coğrafyanın amiral gemisi Türkiye'dir"

Bu coğrafyanın amiral gemisinin Türkiye olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Büyük bedeller ödedik. Ne yazık ki o ağır bedel 12 Eylül 1980 darbesiyle yine dışarıdan planlanmış. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçisindeki kriptosundaki ifadesinde, "Merak etmeyin bizim çocuklar yaptı" dedikleri darbe maalesef aynı zamanda sağ ve sol çatışmasıyla da hazırlanmış bir darbeydi. Aradan 40 yıl geçti ve büyük bedeller ödedik. Sonrasında ASALA ve PKK'sıyla bu millet az mücadele etmedi. Şimdi soğuk savaş çok geride kaldı. Bu zamana kadar uğraştığımız tüm terör örgütlerinin amacı güçlü ve büyük Türkiye olmasını engellemektir. Çünkü bu coğrafyanın amiral gemisi Türkiye'dir" diye konuştu.

"Ortadoğu'daki ülkeleri hallaç pamuğu gibi dağıtmak istiyorlar"

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye burada ne oyunların oynandığını biliyor. Fırat'ın batısı ve doğusu diye duyuyoruz ya, iyi de bu insanlar asırlardır doğusunda ve batısında yaşıyorlar. Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz asırlardır orada yaşıyorlar da şimdi ne oldu da Fırat'ın doğusu ve batısı başka bir sorun haline geldi. Olan şudur; bu coğrafyayı yeniden dizayn etmek isteyenler ülkeleri hallaç pamuğu gibi dağıtmak istiyorlar. Karşılarında bu oyuna karşı gelebilecek karşı bir devlet olmasın istiyorlar. İşte Türkiye'nin temel meselelerinden birisi budur. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yolda ilerlemektedir. Bu coğrafyada oynanan oyunun ne olduğunu anlayan tek ülke biziz. Bilirsiniz, Ruslar'ın matruşkası vardır, bir kutuyu açarsanız başka bir kutu çıkar, ardından bir kutu daha çıkar, tam bitti zannedersiniz bir kutu daha çıkar, oyun içinde oyun dediğimiz hadise budur. Bu oyunlarını bozacak olan da, bu coğrafyayı yeniden güçlü bir hale getirecek olan ülke de Türkiye'dir. Selçuklu ve Osmanlı'nın torunları olarak Allah izniyle bu oyunu bozacağız. Bunun içinde güçlü olmak, bir ve beraber olmak ve yolumuzu kuvvetli bir şekilde devam etmek zorundayız."

"Halktan başka gücümüz, arkamızda ise şu ya da bu ülke yoktur"

"Türkiye'nin en önemli güçlerinden birisi demokrasidir" diyen Kurtulmuş, "Demokrasinin önü çok kez kesilmiş olsa da 60 darbesi, 71 muhtırası, 12 Mart muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat post modern darbesi, 27 Nisan e-muhtırası gibi bir sürü darbe teşebbüsleri ve darbeler olmuştur. Bir sürü de 17-25 Aralık, 7 Şubat, Gezi Parkı olayları ve en son 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar olmuş olmasına rağmen Allah'a çok şükür millet her zaman sandığa sahip çıkmış, hep kendi idaresine ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Sandıktan hep milletin seçtiği istikamette yürüyen insanlar çıkmıştır. Geçmiş dönemde rahmetli Menderes, Özal, Erbakan'ın çıktığı gibi sandıklardan AK Parti kurulduğu günden beri Recep Tayyip Erdoğan çıkmıştır. Çünkü halktan başka gücümüz yoktur. Arkamızda da şu ya da bu ülke yoktur" şeklinde konuştu.

"Hizmetlerimizin detaylarını hafta içinde paylaşacağız"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da, "Öncelikle amacımız sokak sokak dolaşmak, hemşehrilerimizle tanışmak arkasından inşallah sizlerin desteğiyle yetkiyi alıp Beykoz'a hizmet etmektir. Beykoz'a hizmet burada yaşamı daha kolaylaştırmak için olacaktır. Beykoz'da yaşayan hemşehrilerimizin mutluluğunu daha da artırmak için olacağız, amacımız budur. Biz belediye olarak buna katkı vereceğiz. 5 yıllık süreç içerisinde Beykoz'umuza 15 yıllık hizmet sunacağız. Bu geçmişte hizmet sunulmadı anlamında değil ama öylesine bir potansiyel oluştu ki, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle inşallah sizlerin de tercihleriyle İBB Başkanı Adayımız Binali Yıldırım'ın da desteğiyle Beykoz Belediyesi el ele verip bu hizmeti planlıyoruz. Detaylarını önümüzdeki hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız" dedi.

"1 Nisan'dan itibaren çalışacağız"

Aydın, "STK'ların tercihiyle 1 Nisan'dan itibaren çalışacağız. Amacımız kubbede hoş bir seda bırakabilmektir, güzellikle ve iyilikle anılabilmektir. Ay yıldızımızın gök kubbede kıyamete kadar dalgalanmasını Beykoz üzerinden destek vermektir. Bize güzel bir Beykoz ve Türkiye bırakmışlar dedirtebilirsek ne mutlu bize. Beykoz da birlik ve beraberlik içerisinde olursak, şu an olduğu gibi gönüllerimizi birbirimize açıp, Türkiye'nin en bilinen ve yaşanmak istenen ilçesi olma özelliğini daha da artırarak devam edersek aslında ülkemizin geleceğine hizmet etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA