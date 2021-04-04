AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: bildirinin arkasında farklı güçler var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, özel bir televizyon kanalına 104 amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yaşlı amiraller dahil 104 kişinin bir araya gelerek söz konusu bildiriyi imzalamasının ciddi bir plan sonucu olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, bu mıhtıranın 12 Mart Muhtırası'na benzetildiğini de sözlerine ekledi.

"BİLDİRİNİN MAVİ VATAN İLE VATAN SEVGİSİYLE İLGİSİ YOK"

104 amiralin darbe imalı bildirisinin hükümete gözdağı verme ve millete parmak sallama için yazıldığını belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, söz konusu bildirinin arkasında farklı güçlerin olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu bildirinin Mavi vatan ile vatan sevgisiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

Türkiye'nin büyük yatırımlar konusunda önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Kurtulmuş, bu girişimlerle Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti.