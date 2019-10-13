AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar

Kurtulmuş, canlı yayında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelişmelere dair açıklama yapıp soruları yanıtlıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Barış Pınarı Harekatı için uzun süredir hazırlık yapılıyordu. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz.

Operasyonun ne zaman biteceğine yönelik bir zaman vermek doğru değil. Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik gelecek tehditleri tümüyle engellemek ve o koridoru bir barış koridoru haline getirmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin o bölgeye geri dönmesini sağlamak.

Türkiye bu operasyon öncesi son ana kadar oyalandı ama sabrın da bir sonu var. Sınırları belli olan bir bölge var ve biz bu bölgede terörün olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu operasyon bu hedeflerle ortaya çıktı.

Türkiye’nin gizli ajandasının olduğunu zannedenlerin esas gizli ajanda kendi zihninde. Onlar dünyanın dört bir yanında kendi menfaatlerini elde etmenin peşinde. Suriye’nin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Hatta daha ilerisini söyleyeyim bu toprakların bir damla petrolünde de gözümüz yoktur.

''ABD, TÜRKİYE İLE İPLERİ KOPARMAYI GÖZE ALAMAZ''

Uzunca bir süredir uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız delilleriyle görüntüleriyle her fırsatta yüzlerine söylemiştir. Pentagon ağırlık bir yapı burada bir terör koridoru oluşturmaya destek verdiler. ABD hiçbir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz.

Türkiye burada söylediklerinden vazgeçmeyecek.

Ambargo uygulayacaklarmış. Böyle ambargo tehditlerine pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Şimdi Türkiye kendi İHA'larıyla SİHA'larıyla bölgede yer alıyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır.

Her patlatılan bombanın arkasında bir strateji vardır. Bu da büyük ülkelerin stratejisidir.

Ayrıntılar geliyor...