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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam bekleyenleri umutlandıracak açıklama! "Şart olduğunu görüyoruz"

Asgari ücrete ikinci zam iddiası gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili Numan Kurtulmuş'tan da umutlandıran açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam bekleyenleri umutlandıracak açıklama! "Şart olduğunu görüyoruz"

Asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu.

"İLAVE ZAM YAPILABİLİR"

Kurtulmuş, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine, memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatarak, "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE"

Bir gazetecinin, EYT ve yıpranma konusunda gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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