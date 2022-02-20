AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan elektriğe indirim sinyali! "Adımlar atılacaktır"

Kilis'te düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade etti.

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Çalışmaların yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, "İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir. Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN SIRTI YERE GELMEZ"

Ülkenin gücünün, ekonomi, tüfek ya da yüksek teknoloji ile ölçülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bir ülkenin en büyük gücü ne ekonomidir, ne topu tüfeğidir. Ne yüksek teknolojisi, dünya ölçeğindeki yeridir. Bunların hepsini önemsiyoruz. Bir milletin en .büyük gücü, hedefleri olan, ileriye ufku olan, kendini iyi yetiştirmiş, idealist gençliğe sahip olmasıdır. Güçlü bir gençlik kitlesine sahip olan devletlerin sırtı yere gelmez” diye konuştu.