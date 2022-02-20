İngiltere Başbakanı Johnson'ın Rusya hakkında yaptığı açıklama tedirgin etti! "Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"Tüyler ürperten olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı! Bir anne 3 yaşındaki çocuğunu boğazından kestiAK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan elektriğe indirim sinyali! "Adımlar atılacaktır"Diğer Çatı İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAks ne demek, TDK'ya göre Aks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer "Rezalet bir şey o ya!" diyerek erkekleri çok kızdıracak açıklamada bulundu! "Parasız adam..."Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Samsunspor – Denizlispor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki19 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıGaziantep FK – Adana Demirspor maçı canlı izle l Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiTRT 1 Gönül Dağı dizisi 52.bölüm full, tek parça izle |Gönül Dağı dizisi son bölüm izle YouTube
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan elektriğe indirim sinyali! "Adımlar atılacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan elektriğe indirim sinyali! "Adımlar atılacaktır"

Halkın tepki göstermesine neden olan elektrik zamlarıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bu konuda çalışmalar yapılıyor" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan elektriğe indirim sinyali! "Adımlar atılacaktır"

Kilis'te düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade etti.

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Çalışmaların yapıldığını dile getiren Kurtulmuş,  "İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir. Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı. 

 "DEVLETİN SIRTI YERE GELMEZ"

Ülkenin gücünün, ekonomi, tüfek ya da yüksek teknoloji ile ölçülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bir ülkenin en büyük gücü ne ekonomidir, ne topu tüfeğidir. Ne yüksek teknolojisi, dünya ölçeğindeki yeridir. Bunların hepsini önemsiyoruz. Bir milletin en .büyük gücü, hedefleri olan, ileriye ufku olan, kendini iyi yetiştirmiş, idealist gençliğe sahip olmasıdır. Güçlü bir gençlik kitlesine sahip olan devletlerin sırtı yere gelmez” diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT