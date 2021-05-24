AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Gerekli adımları atacağız

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sözlerine ilişkin iyaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız"

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN BİNALİ YILDIRIM'A İLİŞKİN FLAŞ PAYLAŞIM

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirdiği belirtti. Özdemir, açıklamasında "Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum" diyerek Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunması hakkında "Venezuela'yı biraz meraktan, biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter mesajları şu şekilde:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuela gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile Kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Venezuela'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi."

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 23 Mayıs Pazar günü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir basın muhabirin "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkan Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?" sorusu üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."