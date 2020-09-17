AK Parti Genel Başkanvekili'nden Menderes mesajı: Darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 59 yıl önce bugün idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anarak darbeci zihniyeti bir kez daha lanetlediğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin gönlü, iradesi ve tercihi Menderes'ten yana olmasına rağmen seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59'uncu yılında rahmetle andı.
Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:
"Onlara bu zulmü reva görenler tarihin çöplüğüne atıldılar. Milletimizin gönlü, iradesi ve tercihi Menderes’ten yana olmasına rağmen seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum. Aradan geçen yıllar bize milet iradesinin, demokrasinin ve seçme-seçilme hakkının ne kadar değerli bir kazanım olduğunu öğretti. Milletimiz, 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman darbelere geçit vermeyecektir."