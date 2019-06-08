AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: “Topal Osman Ağa kahramandır”

Giresun'un Eynesil ilçesindeki Dizgine Yayla Şenliğine katılan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Topal Osman Ağa'nın bir milli mücadele kahramanı olduğunu söyledi.

Karadeniz'in ilk yayla şenliği Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Dizgine yaylasında düzenlendi. Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği şenliğe katılan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın gündeminde ise HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Giresunlu Topal Osman Ağa hakkındaki; "Osman Ağa bir çetecidir. Bir katildir. Bir haindir. Bir devlet düşmanıdır" sosyal medya paylaşımı vardı. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Topal Osman Ağa hakkındaki paylaşımlarını sert bir dille eleştiren AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın yaptığı konuşmada, "Malum Türkiye çok zor bir coğrafya. Coğrafya insanların kaderini oluşturur. Bu bölgenin insanları da ekmeklerini aşlarının da elde etmek için büyük bir bölümü İstanbul'a, büyük şehirlere göç ettiler. Giresun'un, Giresun'da yaşayan nüfusu dört yüz elli bin, ama Giresun'un İstanbul'da yaşayan nüfusu dört yüz doksan bin nüfusu var. Giresun'dan daha fazla Giresunlu İstanbul'da yaşıyor. Dolayısıyla biz Giresun'un sadece Giresun'da değil, İstanbul'da da yaşatıyoruz. İstanbul'da bizim için önemli Türkiye'de bizim için önemli. Giresunlular Kurtuluş Savaşında 42. ve 47. gönüllü Alaylarıyla birlikte İstiklal Savaşının kazanılmasında, Kurtuluş Savaşında çok önemli ödevler, görevler yerine getirdiler. Giresun düşman işgaline uğramamış bir toprak parçasıdır. Ancak Giresunlu, nerede düşman işgaline uğramış bir toprak parçası varsa orada mücadele etmiştir, savaşmıştır. Onun için Giresunlular'ın Muğla'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den alacakları var. Başkaları gibi müteahhitlik yapmaya değil, mücahitlik yapmaya gitmiş bizim dedelerimiz. Biz bu topraklarda komşularımızla, akrabamızla, arkadaşlarımızla hep iyi geçinmişiz. Asla hiç kimseye kötülük etmemişiz. Kökeni ne olursa olsun, kökeni Rum olsun, Ermeni olsun, kökeni dini etnik yapısı Yahudi olsun, kim olursa olsun bizimle beraber hukuku iyi olan herkesle iyi komşuluk ilişkilerinde bulunmuşuz. Ama ne zamanki akıllarına bir gavurluk girmiş, ne zaman ki bu toprakları Rumlaştırmaya, bu toprakları başkalarına peşkeş çekmeye, gönderimize başka bir bayrağın özlemini duymaya heveslenmişler işte o zaman Osman Ağa diye bir yiğit çıkmış. Hüseyin Avni Alparslan diye bir yiğit çıkmış. Milletimizi bir araya getirmiş, toplamış ve onlarla birlikte amansız bir mücadeleye girişmişiz. Osman Ağa bizim için bir kahramandır. Yerelde çetecilerle mücadele eden Türkiye'nin neresinde olursa olsun, milletimize, dinimize, bayrağımıza, vatanımıza kast eden herkesle birlikte amansız bir mücadeleye girmiştir. Osman Ağanın torunları olarak o mücadeleyi saygıyla karşılıyoruz, yine de bu gün bu topraklarda başka emelleri ve hevesleri olanlara aynı mücadeleyi vereceğimizi herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz hiç kimsenin siyasi görüşüne ve siyasi düşüncesine müdahil değiliz. Ancak bizim değerlerimize hiç kimsenin saldırmasına, hiç kimsenin küfretmesine de müsaade etmeyiz. Herkesle komşuyuz. Herkesle dostuz, akrabayız, arkadaşız. Ama hiç kimse bizim değerlerimize saldırmayı düşünmesin. Hiç kimse bunları siyasi malzeme konusu yapmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA