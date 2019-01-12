Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Gölcük Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Gölcük belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer Kimdir, Aslen nereli

1970 tarihinde Saraylı da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Gölcük’te 1987 yılında da Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında Kocaeli Barosuna kaydolan ve 5 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Avukat Ali Yıldırım Sezer bir dönem de başkanvekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosunun geçen ay yapılan Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi. GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Ali Yıldırım Sezer evli iki çocuk babası.