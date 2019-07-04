AK Parti grubundan Bilecik Belediye Başkanı Şahin’e tepki

Bilecik Belediye Meclisi toplantısında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Çetin, Meclis Üyesi ve AK Parti Sözcüsü Çetin Kaya'ya söz hakkı vermeyince gergin anlar yaşandı.

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı 2'nci birleşimi Meclis Başkanı Semih Şahin başkalığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi meclis toplantı salonda gerçekleştirilirken, meclis sonuna gergin anlar yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya meclis sonunda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den söz almak istedi. Bunun üzerine Başkan Semih Şahin, "Gerek yok, Eylül'de konuşursunuz, tatil yapın dinlenin. Boş yere gerilmeyin" ifadelerine yer verdi.

Meclis sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, neyle ilgili söz almak istediğini açıklayarak, "Malumunuz 15 Temmuz 2016 ülkemizde FETÖ tarafından hain bir darbe girişimi yapıldı. Bu darbe girişimine istinaden biliyorsunuz meclisimiz önümüzdeki ay tatil olacak. Son meclis olduğu için bu mecliste kısa bir açıklama yapmak istedik. Fakat başkanımız bu durumdan rahatsız olacağı bir konuşma yapılacağını düşünerek bu durumu engelledi. Bundan önceki mecliste ben yoktum. Bir önceki mecliste de kısa bir konuşma için söz istediğimde söz vermeyerek meclis kapatıldı. Aynısı burada da oldu. Şu konuşmayı sizin huzurunuzda okumak istiyorum. Bunun neresinde rahatsız olunacak bir durum var, sizlerin ve vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum" dedi.

"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi"

Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaşmasına yönelik yaptığı açıklamada ise, "Tıpkı kişiler gibi milletlerin de bir karakteri vardı. Bizim milletimizin karakteri gerçekten erdemle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını koruma için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakteri yüz yıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların sonuncusu 15 Temmuz 2016'da millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Demokrasi şehitlerimiz, tarihin en şerefli sayfalarından adını yazdırarak ölümsüzleştiler. İnşallah bu millet böyle darbe girişimleri ile bir daha karşılaşmaz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi diyor saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA