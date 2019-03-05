AK Parti Grup Başkanı Bostancı: “İttifak yapıyorsanız açık bir şekilde beraberiz dersiniz"

BOLU (İHA) – CHP, İYİ Parti ve HDP'nin genel başkanlarının bir arada görüntü vermemesini eleştiren AK Parti Grup Başkan Naci Bostancı, "El altından ortaklık yapmaya üst tarafta ise bu ortaklığa bakarak bunların beraberce davrandığı, bir yere oy verilmez diyebilecek insanları ürkütmemek için de çok ortalıkta görünmemeye çabalayan bir seyir izliyorlar. İttifak yapıyorsanız, çıkarsınız açık bir şekilde biz beraberiz dersiniz, ortağız dersiniz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'e destek için Bolu'ya geldi. Fatih Metin ile birlikte Yukarı Çarşı'da bulunan esnafları ziyaret eden Bostancı, vatandaşlarla sohbet ederek Fatih Metin'e destek istedi.

Bostancı, 31 Mart yerel seçimlerinde adresin Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, "Eğer bu ülkedeki insanlar milli birlik ve dayanışma içerisinde olurlarsa hem kendi problemlerini halletmek için imkan ve zemin buluyorlar hem de ülkelerini daha kudretli kılma yolunda bu güç birliğinin önünde hiçbir engel tanımıyorlar. Türkiye'de halkımız bunları hem bir tarih şuuruyla hem de gündelik hayatları içerisindeki pratikleriyle gayet iyi biliyorlar. Bu seçimlerden de inşallah memleketin ortak kaderi ve geleceği için koşturan, alın teri döken, çaba sergileyen ve siyaseti memleketin 82 milyonunu kardeş görüp kollarını hepsini kucaklayacak şekilde açan insanlara, partilere destek vereceklerdir. Bunun adresi bellidir. Bunun adresi Cumhur İttifakı'dır" dedi.

"Birbirlerine benzemeyenler bir araya geldiler"

CHP-İYİ Parti ve HDP'nin oy verecek insanları ürkütmemek için ortalıkta görünmemeye çalıştıklarını belirten Bostancı, "Bunlar biraz da mahcup bir ittifak oluşturuyorlar. Bir tarafta CHP var. CHP'ye baktığımızda kendi içinde artık ideolojik ve politik iddialarını yitirmiş. Sadece AK Parti husumeti çerçevesinde bir siyasi kimlikle yoluna devam etmeye çalışan bir parti görüyoruz. Mevcut şartlarda AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na karşı bir pozisyon oluşturmak, HDP de sıkıştığı siyasi pozisyondan çıkabilmek için bu birbirlerine benzemeyenler bir araya geldiler. El altından ortaklık yapmaya üst tarafta ise bu ortaklığa bakarak bunların beraberce davrandığı, bir yere oy verilmez diyebilecek insanları ürkütmemek için de çok ortalıkta görünmemeye çabalayan bir seyir izliyorlar. İttifak yapıyorsanız çıkarsınız açık bir şekilde biz beraberiz dersiniz, ortağız dersiniz" şeklinde konuştu.

"HDP, kendisine oy vermeyenleri Kürt saymıyor"

Türkiye'de, Kürtlerin düşmanının doğrudan doğruya HDP'nin tabanda politikalarını yürüten insanlar olduğunu söyleyen Bostancı, "HDP'nin eş başkanı açıklama yapıyor. Doğuda biz kazanacağız diyor. O doğu demiyor tabi. Daha çok etnik kimlik üzerinden bir tanımlama yapıyor. Onların kafasının etnik kimlik konusunda da nasıl çalıştığını biliyoruz. Esasen Türkiye'de Kürtlerin düşmanı doğrudan doğruya HDP'nin tabanda politikalarını yürüten insanlardır. Onlar da o siyasi atmosfer içerisinde Kürtlere yönelik en fazla husumeti ve düşmanlığı yapan çevre olarak çalışmaktadırlar. Kendilerine oy veren Kürtler iyi Kürtlerdir. Kürt olmanız yetmiyor. Eğer onlara oy vermiyorsanız hainsinizdir, düşmansınızdır, ötekisinizdir. Onlara da düşmanlık ederler. HDP kendisine oy verenleri Kürt sayıyor kendisine oy vermeyenleri Kürt saymıyor" ifadelerini kullandı.

"Söylemekten imtina ediyorlar"

Bostancı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bütün insanlar her yere gidebilir ve yaşayabilirler. Batıda da diyor AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Nasıl yapacak bunu adayı da yok. O zaman kime kazandıracak. Terazinin bir kefesini kaybettirmek istiyorsan oylarını nereye atacaksın. CHP ve İYİ Parti'nin sepetine atmak istiyorlar. Ama bunu söylemekten de imtina ediyorlar. Biraz da dilleri varmıyor galiba."

"Karşı tarafa verilecek oy Türkiye'nin geleceği bakımından problemlidir"

"Şimdi bu ortaklıktan memleket, millet adına ortak kaderimiz adına Türkiye'nin geleceği adına insanların huzur, selameti, refahı adına Türkiye'nin yaşadığı şu süreçte yaşadığı bir takım meydan okumalar meselesinde bir ortak programı bekleyemeyiz. Çünkü öyle bir programları olmaz. O yüzden benim kanaatim, karşı tarafa verilen her oy Türkiye'nin geleceği bakımından problemlidir diye düşünüyorum. Vatandaşların takdiridir elbette çok çeşitli nedenlerle oy verebilirler ama bütün vatandaşlar bizim için saygıdeğerdir. Kime oy verirlerse versinler."

Kaynak: İHA