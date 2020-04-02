AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ceza infaz düzenlemesi açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ceza infaz düzenlemesiyle alakalı olarak önemli açıklamalarda bulundu. Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" dedi.
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02 Nisan 2020 Perşembe 15:25
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