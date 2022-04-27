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  3. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu '5 aşamalı yol haritasını' kamuoyuna duyurdu! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personel ve EYT'lilerin durumu...

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu '5 aşamalı yol haritasını' kamuoyuna duyurdu! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personel ve EYT'lilerin durumu...

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu asgari ücret Memur ve emekli maaşları, 3600 ek gösterge, Sözleşmeliler ile EYT’lilerin durumu hakkında '5 aşamalı yol haritasını' sosyal medyasından duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu '5 aşamalı yol haritasını' kamuoyuna duyurdu! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personel ve EYT'lilerin durumu...

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu twitter üzerinden videolu bir şekilde paylaşım yaparak  '5 aşamalı yol haritasını' takipçilerine ve kamuoyuna duyurdu.

5 AŞAMALI YOL HARİTASI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şu paylaşımda bulundu;

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu '5 aşamalı yol haritasını' kamuoyuna duyurdu!

"Bir süreç yönetimi ve sıralama olarak 5 aşamalı yol haritamızı kamuoyu yakınen biliyor:

1-Asgari ücret
2-Memur ve emekli maaşları
3-3600 ek gösterge
4-Sözleşmelilerin durumu
5-EYT’lilerin durumu

Biz başkalarına benzemeyiz.
Söylediğimizi yaparız.
Yaptığımızı söyleriz." 

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu '5 aşamalı yol haritasını' kamuoyuna duyurdu!

"TOPLUMUN SORUNU BİZİM SORUNUMUZDUR"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şu sözlerle devam etti;

"2022 yılı içerisinde bu konularla ilgili kamuoyu bilgilendirilecek. 3600 Ek göstergeyi de neticelendireceğiz. Çalışma takvimine uygun şekilde bu konu başlıklarını ele alacağız. Toplumun sorunları bizim sorunumuzdur. Toplum Recep Tayyip Erdoğan'a umut bağlamıştır, biz de bu umudun adresi olarak gereğini yerine getirdik ve getireceğiz Allah'ın izniyle..."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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