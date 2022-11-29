AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu EYT ve sözleşmeli personel hakkında konuştu: "Düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu milyonların merakla beklediği konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesine ilişkin yapılacak olan düzenlemeler hakkında sevindirici haberler verdi.

CUMHUIRBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELİ HABERLERİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sözleşmeli personeller hakkında "Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artış süresini daha önce çözüme kavuşmuştuk. Bu çalışma ile 657 sayılı memur kanununu, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak. Sözleşmeliden kadroluya geçil 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir.Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olsun diliyorum." şeklinde konuşmuştu.

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EYT konusu için de "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yaptığımız çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"DÜZENLEMELERİ ARALIK AYI İÇİNDE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bugün de merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu "Biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konu ile ilgili çalışmaları milletvekili arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmaları ile beraber inşallah meclis takvimine uygun bir şekilde çalışıp meclisin gündemine getirmeyi istiyoruz. Aralıkta yapma planımız söz konusu. Tabi bütçe takvimi ve sonrasında meclisin çalışıp çalışmayacağı çerçevede değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.