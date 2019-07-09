AK Parti Grup Başkanvekili Eskişehir’de trafik kazası geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile şoförü Eskişehir'de trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgilere göre, kaza Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yaşandı. Cahit Özkan'ın da içinde bulunduğu M.Ç. yönetimindeki 06 BJZ 228 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Babadat Mahallesi civarında aynı istikamete giden M.A.'nın idaresindeki 01 D 0318 plakalı kamyona çarptı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şekilde hafif yaralanan ve Ankara'da bir hastaneye götürülen Özkan ile şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kamyon sürücüsü M.A. ise, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İHA