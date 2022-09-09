AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"

Kahramanmaraş'ta Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz" ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşma yapan Ünal, AK Parti'nin iktidar olduğu ilk günden beri ülkenin süregelen büyük problemlerinin çözüme kavuşması için hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, "Anadolu'yu arkasına alıp dünyaya 'Dünya beşten büyüktür.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz" dedi.

"BİZ BÜYÜK BİR MEDENİYET İDDİASININ KAVGASINI VERİYORUZ"

Konuşmalarına devam eden Mahir Ünal, "Bizim kavgamız, kuru bir iktidar kavgası değil. Biz büyük bir ruhun, büyük bir imanın, büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Biz Anadolu'yu arkamıza alıp dünyaya meydan okuyoruz. Birileri gibi dünyayı arkasına alıp Anadolu'ya saldıranlardan değiliz. Tam tersine Anadolu'yu arkasına alıp dünyaya 'Dünya beşten büyüktür.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz. Kahramanmaraş işte bu ruhun şehridir. Kahramanmaraş bu kavganın şehridir." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÖNEMLİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son yaptığı Balkan ülkeleri ziyaretlerinin önemine değinen Mahir Ünal şunları söyledi:

"Balkanlar'da Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek ile görüşerek orada ortaya çıkarılmak istenen çatışmayı, orada ortaya çıkarılmak istenen savaşı, Cumhurbaşkanımız sulh ve selamete erdirdi. Rusya-Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanımız yine arabulucu rolüyle orada oluşturulmak istenen çatışmanın engellenmesi ve barışın sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttü. Yine dünya tahıl krizi, gıda krizi yaşayacakken Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, ne diyor? 'Türkiye'nin büyümesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemlidir.' Yine dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanımıza dönük takdirler var.

Peki soruyorum bunlar neden Cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar? Bakın bir şey söyleyeyim, siyasi rakip olmaları gayet normal. Siyasette rekabet vardır. Cumhurbaşkanımızın karşısında tabii ki siyasi olarak bir rekabet ortaya koyacaklar. Fakat bunlarınki siyasi rekabet değil. Dillerine bakarsanız bunlarınki maalesef düşmanlık. Muhalefette düşmanlık olmaz. Muhalefette rekabet olur ama düşmanlık olmaz. Bunlar maalesef Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıyla artık kiminle iş birliği yapacaklarını şaşırmış durumdalar."

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