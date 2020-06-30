AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Kovid-19'a yakalandı
Habertürk'ün haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecim AK Parti Genel Merkezi tarafından takip edildiği bildirildi.
Akbaşoğlu'nun son durumuna ilişkin olarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel," Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Acil şifalar diliyoruz, yakından takip ediyoruz dedi.
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