AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecim AK Parti Genel Merkezi tarafından takip edildiği bildirildi.

Akbaşoğlu'nun son durumuna ilişkin olarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel," Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Acil şifalar diliyoruz, yakından takip ediyoruz dedi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir?Kaç yaşında? Nereli?