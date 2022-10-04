AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki..."

CHP'lilerin başörtüsü kanun teklifi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili sözlerine eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü ile ilgili sözlerine eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Aslında son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

"ALLAH'A ŞÜKÜR HERHANGİ BİR YASAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifine dair değerlendirmelere yer veren Akbaşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Aslında son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar bu meseleyi kökünden çözdü. Tabi geçmişte 2008 yılında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa değişikliğine gitmiştik.

Anayasada kılık kıyafet serbestliği, başörtüsüne özgürlük ile ilgili düzenlemeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da imzası ile CHP yönetimi anayasa mahkemesine iptal başvurusu ile taşıdı ve 411 el kaosa kalktı diyerek Meclis iradesini iptal ettirdiler. Sonuçta herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor."

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