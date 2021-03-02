AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasına ilişkin açıklamada bulunarak milletin nezdinde partinin kapanacağını, artık bu partiden ümit kalmadığını, 83 milyonun tamamının HDP'nin kapatılmasını arzu ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sıklıkla vurguladığı HDP kapatılsın çağrılarını bugün gerçekleşen MHP Grup toplantısında da yenilemesi üzerine bir çağrı da AK Parti kanadından geldi. Bahçeli'nin parti için "Kapatılması acil ve şarttır" ifadeleri üzerine açıklamada bulunan AK Parti Grup Başknavekili Cahit Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." ifadelerini kullandı.