ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı!İstanbul'da mesai saatleri değişti! İşte yeni çalışma düzeni'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın yapıldıİstanbul'da eczaneler için 'Cumartesi' düzenlemesi!AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız!Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı! Antrenmanlara alınmayacakHekimoğlunun sevilen oyuncusu Damla Colbay'ın sevgilisi Ali Osman Çiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Son dakika |Şoke eden rapor açıklandı: Fransa'daki kiliselerde 10 bin çocuk cinsel istismara uğradıHukuk fakültesi kaç yıl oldu? Hukuk fakültesi eğitim süresi kaç yıl?Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız!

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan HDP açıklaması: İnşallah milletimizin nezdinde kapatacağız!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasına ilişkin açıklamada bulunarak milletin nezdinde partinin kapanacağını, artık bu partiden ümit kalmadığını, 83 milyonun tamamının HDP'nin kapatılmasını arzu ettiğini belirtti. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sıklıkla vurguladığı HDP kapatılsın çağrılarını bugün gerçekleşen MHP Grup toplantısında da yenilemesi üzerine bir çağrı da AK Parti kanadından geldi. Bahçeli'nin parti için "Kapatılması acil ve şarttır" ifadeleri üzerine açıklamada bulunan AK Parti Grup Başknavekili Cahit Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." ifadelerini kullandı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT